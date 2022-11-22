Более 2,1 млн "квадратов" жилья сдали в эксплуатацию с начала года в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2022 года специалисты построили и ввели в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья в ТиНАО, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, результат оценивается в более чем 40% от общегородского ввода. Всего с начала года в Москве возвели более 5,1 миллиона "квадратов" жилья.

"Это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых территорий, близостью с природой, а также широким выбором локаций", – объяснил Бочкарев.

Он добавил, что до конца года в ТиНАО планируется построить около 650 тысяч квадратных метров жилья.

Между тем руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин поделился, что специалисты оценили важность создания социальной и коммерческой инфраструктуры. Он отметил, что с начала 2022 года в ТиНАО построили порядка 600 тысяч "квадратов" коммерческих площадей и соцобъектов.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в поселении Московском создадут еще один детский сад. Его построят в составе ЖК "Первый Московский" недалеко от тепличного комбината № 1, в третьем микрорайоне.



В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!