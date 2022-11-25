На станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро стартовали монолитные работы

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты начали мероприятия по монтажу главных конструкций станции "ЗИЛ" перспективной Троицкой линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на участке проведут устройство в зоне оборотных тупиков, вестибюля и платформенного участка.

Помимо этого, Бочкарев сообщил, что разработка грунтового массива котлована на месте бывшей промзоны недалеко от улицы Лисицкого и парка "Тюфелева роща" произведена практически наполовину. Готовность ограждающих конструкций оценивается в 81%, отметил заммэра.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, от станции "ЗИЛ" до станции "Крымская" проходят мероприятия по проходке перегона.

"Работы ведут тоннелепроходческие щиты (ТПМК) "Александра" и "София", они преодолели более 300 метров пути каждый", – рассказал он.

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Ранее в Дептрансе сообщили, что схема движения в центре и на юго-западе города изменится с 2 по 8 декабря из-за строительства Троицкой линии метро. Из-за работ снова не будет движения между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.

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