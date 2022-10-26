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"Мой район. Навигатор": москвичам показали карту с самыми старыми деревьями

"Мой район. Навигатор": москвичам показали карту с самыми старыми деревьями

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В столице опубликовали карту мест, где можно увидеть самые старые деревья. Например, дубам в роще музея-усадьбы "Коломенское" от 400 до 600 лет.

Специалисты считают, что растения в Коломенском могли быть свидетелями царствования Михаила Федоровича Романова. Чемпион среди долгожителей – дуб черешчатый. Его можно встретить почти на всех природных территориях города.

Дубы помладше, примерно трехвековые, растут в усадьбах Архангельское-Тюриково и Александрово-Щапово. Также среди городских старожилов выделяют остро-листный клен в Братцеве, черный тополь на Арбате и лиственницу в парке "Кузьминки-Люблино".

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