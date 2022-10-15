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"Мой район. Навигатор": веб-камера на здании в комплексе "Москва-Сити"

"Мой район. Навигатор": веб-камера на здании в комплексе "Москва-Сити"

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Посмотреть на столицу с высоты птичьего полета теперь можно не выходя из дома. На 87-м этаже комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" установили веб-камеру.

Событие это уникальное, и не только потому, что обзор открывается с 320-метровой высоты. Камера установлена на башне "Восток" – это самый высокий небоскреб.

Ранее видео с камер в "Москве-Сити" были доступны только для внутреннего использования.

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