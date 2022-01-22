Сотрудники Пушкинского музея открыли барбершоп в поддержку коллег из Нидерландов

В Пушкинском музее на день устроили парикмахерскую. Это была акция поддержки. Ранее точно также поступили музеи Нидерландов в знак протеста против ковидных ограничений. В стране закрыты музеи, но работают парикмахерские. За импровизированный барбершоп в Пушкинском отвечал стилист Сергей Усов. Он наводил красоту в зале голландской живописи. Его моделями стали гости и сотрудники музея. Кроме того, в знак поддержки Пушкинский пригласил на две недели коллег из Нидерландов. В Москве они поработают с собраниями живописи и графики.

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