Смена караула в Букингемском дворце отменена, сообщило британское ТВ. У ворот дворца установлена табличка с соответствующей надписью. Причина отмены не указали.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.