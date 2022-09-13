Барбер дал советы мужчинам, как сделать бороду гуще

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главным фактором, влияющим на густоту бороды, является генетика, однако существуют методы, которые могут улучшить рост волос. Об этом Москве 24 рассказал директор барбершопа, топ-барбер Азамат Зархунов.
13 сентября в России отмечают День парикмахера. Праздник не имеет государственного статуса и не является выходным. Тем не менее в этот день в некоторых салонах красоты проводят показательные семинары и мастер-классы, а также конкурсы работ.
По словам барбера, удаление волос на лице бритвой не влияет на их густоту и жесткость.
"Та часть волоса, которая выступает из эпидермиса, уже, по-сути, не является живой клеткой. Наши манипуляции с этой частью волоса никак не могут повлиять на количество волосков, которые будут образованы внутри кожи", – объяснил он, отметив, что определяющим в этом вопросе является генетический фактор.
Для тех, кто пытается отрастить бороду, эксперт дал несколько рекомендаций.
"Каждый волос на лице имеет разные фазы роста – фаза активного роста и фазы сна, покоя. Поэтому, даже если вы побрились, при отрастании через некоторое время у отдельных волосков будет разная длина", – сказал барбер.
Кроме того, по словам эксперта, существуют специальные средства на основе миноксидила, которые стимулируют рост новых волос в спящих фолликулах. "Такие средства усиливают кровообращение, улучшают питание волосяных луковиц, благодаря этому замедляется выпадение волосков и ускоряется рост новых", – говорит он.
К минусам подобных средств барбер отнес отсутствие быстрых результатов. "Только после длительного и регулярного применения можно будет увидеть эффект. У многих мужчин чаще всего не хватает терпения дождаться видимых результатов, и они бросают использование таких средств", – подчеркнул специалист.
Также он отметил, что существуют препараты, которые предназначены для применения внутрь и влияют на гормональный фон. "Однако я не рекомендую их применять самостоятельно без назначения врачей и рисковать здоровьем ради густоты бороды", – заключил барбер.
Ранее трихолог Тейлор Роуз посоветовала пользоваться специальными шампунями для глубокого очищения волос и кожи головы. По ее словам, средство нужно применять каждую неделю или раз в две недели. Оно поможет удалить все загрязнения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: