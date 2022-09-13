Барбер дал советы мужчинам, как сделать бороду гуще

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главным фактором, влияющим на густоту бороды, является генетика, однако существуют методы, которые могут улучшить рост волос. Об этом Москве 24 рассказал директор барбершопа, топ-барбер Азамат Зархунов.

13 сентября в России отмечают День парикмахера. Праздник не имеет государственного статуса и не является выходным. Тем не менее в этот день в некоторых салонах красоты проводят показательные семинары и мастер-классы, а также конкурсы работ.

По словам барбера, удаление волос на лице бритвой не влияет на их густоту и жесткость.

"Та часть волоса, которая выступает из эпидермиса, уже, по-сути, не является живой клеткой. Наши манипуляции с этой частью волоса никак не могут повлиять на количество волосков, которые будут образованы внутри кожи", – объяснил он, отметив, что определяющим в этом вопросе является генетический фактор.

Для тех, кто пытается отрастить бороду, эксперт дал несколько рекомендаций.

"Каждый волос на лице имеет разные фазы роста – фаза активного роста и фазы сна, покоя. Поэтому, даже если вы побрились, при отрастании через некоторое время у отдельных волосков будет разная длина", – сказал барбер.





Азамат Зархунов директор барбершопа, топ-барбер Чтобы борода смотрелась густо и аккуратно, я рекомендую тем, кто решил ее отращивать, примерно каждые 10–14 дней поправлять бороду триммером с насадками, постепенно беря насадки большего размера.

Кроме того, по словам эксперта, существуют специальные средства на основе миноксидила, которые стимулируют рост новых волос в спящих фолликулах. "Такие средства усиливают кровообращение, улучшают питание волосяных луковиц, благодаря этому замедляется выпадение волосков и ускоряется рост новых", – говорит он.

К минусам подобных средств барбер отнес отсутствие быстрых результатов. "Только после длительного и регулярного применения можно будет увидеть эффект. У многих мужчин чаще всего не хватает терпения дождаться видимых результатов, и они бросают использование таких средств", – подчеркнул специалист.

Также он отметил, что существуют препараты, которые предназначены для применения внутрь и влияют на гормональный фон. "Однако я не рекомендую их применять самостоятельно без назначения врачей и рисковать здоровьем ради густоты бороды", – заключил барбер.

Ранее трихолог Тейлор Роуз посоветовала пользоваться специальными шампунями для глубокого очищения волос и кожи головы. По ее словам, средство нужно применять каждую неделю или раз в две недели. Оно поможет удалить все загрязнения.

