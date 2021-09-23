Ученые обнаружили смертельную опасность в бороде у мужчин

Фото: depositphotos/nejron

Найдена смертельная опасность в бороде у мужчин. Об этом пишет The Sun со ссылкой на исследование специалистов.

Сообщается, что в своей работе эксперты сравнили бороды 18 мужчин и шерсть 30 собак разных пород.

Ученые пришли к выводу, что мужские бороды у половины участников содержат паразитов. Кроме того, удалось установить, что в шерсти собак уровень микробов ниже, чем в бородах.

"Исследователи обнаружили значительно более высокую бактериальную нагрузку в образцах, взятых с мужской бороды, по сравнению с шерстью собак", – подтвердил профессор Андреас Гутцайт, работающий в швейцарской клинике Хирсланден.

Ученый уточнил, что бороды всех мужчин в возрасте от 18 до 76 лет имели высокий уровень содержания микробов. При этом такой же уровень загрязнения показали образцы шерсти лишь 23 собак из 30.

В материале дополнительно указывается, что у семи мужчин в бороде были выявлены вредные для здоровья насекомые.

"На основании этих данных собак можно считать чистыми по сравнению с бородатыми мужчинами", – подытожил Гутцайт.

Ранее вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил рекомендацию сбривать бороду и усы для профилактики коронавируса. По мнению эксперта, так будет удобнее носить защитные маски.