Трихолог рассказала, как правильно мыть волосы

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При мытье головы следует еженедельно или раз в две недели использовать специальный шампунь для глубокого очищения кожи головы и волос. Об этом в TikTok рассказала трихолог Тейлор Роуз.

По ее словам, такие средства позволяют удалить загрязнения или остатки других средств.

Кроме того, эксперт пояснила, что многие люди не смачивают полностью волосы перед мытьем. Роуз напомнила, что на более увлажненные волосы легче вспенить шампунь. Без пены же, подчеркнула трихолог, расход продукта становится больше.

Эксперт рекомендовала во время мытья волос массировать голову подушечками пальцев, совершая круговые движения.

Ранее блогер anneli.bv поделилась бюджетным вариантом средства для улучшения состояния волос. По ее словам, добавление кофейной гущи в шампунь преобразит волосы. Соответствующий результат можно получить, если при мытье волос добавлять одну чайную ложку подобного ингредиента.

