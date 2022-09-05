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Москва 24

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Общество

12:35

Трихолог сообщила, что борода может стать переносчиком бактерий

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С точки зрения гигиены, ношение бороды противопоказано мужчинам: она может стать разносчиком многих бактерий и вирусов. Об этом рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с URA.RU.

"Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, которая ловит на себя различные бактерии и вирусы, на которой оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжелые металлы, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию и так далее", – отметила Галлямова.

Она подчеркнула, что с медицинской точки зрения носить бороду мужчинам нельзя. Врач заявила, что несмотря на моду, для кожи подобный волосяной покров не является полезным.

"Единственное, борода может быть оправданием и спасением для тех мужчин, у которых бритье вызывает раздражение, причем любое, даже с такими средствами, которые рассчитаны на очень чувствительную кожу", – заключила специалист.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines отменила строгий стиль в одежде и прическах для бортпроводников. Теперь работники смогут как красить волосы в яркие цвета, так и носить бороды.

"Городской стандарт": средство для бороды

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