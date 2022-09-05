Россиянам рассказали о бюджетном средстве для улучшения состояния волос

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О простом способе сделать волосы мягкими и послушными рассказала блогер с никнеймом anneli.bv. Девушка поделилась с подписчиками бюджетным вариантом средства для улучшения состояния волос. Блогер считает, что добавление кофейной гущи в шампунь преобразит их.

Издание "Лента.ру" написало, что соответствующий результат можно получить, если при мытье волос добавлять одну чайную ложку подобного ингредиента.

"Гуща обладает отшелушивающими свойствами, способствует росту прядей и делает их мягкими и блестящими", – заявила блогер.

Ранее специалисты сообщили, что ношение мужчинами бороды с точки зрения гигиены не является полезным. Трихологи утверждают, что густой волосяной покров на лице может стать причиной распространения бактерий и вирусов.

Также россиян проинформировали, что ранняя седина у женщин может возникнуть как из-за состояния организма, так и из-за внешнего воздействия на волосы. Также важным фактором является генетическая предрасположенность.