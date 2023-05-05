Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:40

Культура

"Юмор на все времена": Евгений Моргунов

"Юмор на все времена": Евгений Моргунов

Вышел первый трейлер сиквела "Дюны"

"Классику Побед" подготовили в "Геликон-опере" к 9 Мая

Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре

В США началась первая за 15 лет забастовка сценаристов

"Звезды советского экрана": "Женя, Женечка и "катюша"

Гражданская панихида по модельеру Вячеславу Зайцеву завершилась в Подмосковье

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым завершилось в Подмосковье

Новости часа: "оранжевый" уровень опасности объявили в столице из-за заморозков 5 мая

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоялось в Подмосковье

Ведущий Аркадий Инин в программе "Юмор на все времена" рассказывает о тех, кто поднимал людям настроение с экранов телевизоров и в концертных залах на протяжении многих лет. В этом выпуске речь пойдет о забавных историях из творческой и личной жизни советского комического актера Евгения Моргунова.

Многие зрители запомнили его как Балбеса из комедийной троицы "Трус, Балбес и Бывалый". Но на самом деле Моргунов сыграл более 100 разнообразных ролей. Более общительного, энергичного, веселого человека трудно себе представить. Он собирал вокруг себя огромные шумные компании, день и ночь травил анекдоты, смешил, каламбурил, постоянно что-то рассказывал. А еще Евгений Моргунов был мастером розыгрышей.

Подробнее – в программе "Юмор на все времена".

Читайте также
Программа: Юмор на все времена
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика