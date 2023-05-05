"Юмор на все времена": Евгений Моргунов

Ведущий Аркадий Инин в программе "Юмор на все времена" рассказывает о тех, кто поднимал людям настроение с экранов телевизоров и в концертных залах на протяжении многих лет. В этом выпуске речь пойдет о забавных историях из творческой и личной жизни советского комического актера Евгения Моргунова.

Многие зрители запомнили его как Балбеса из комедийной троицы "Трус, Балбес и Бывалый". Но на самом деле Моргунов сыграл более 100 разнообразных ролей. Более общительного, энергичного, веселого человека трудно себе представить. Он собирал вокруг себя огромные шумные компании, день и ночь травил анекдоты, смешил, каламбурил, постоянно что-то рассказывал. А еще Евгений Моргунов был мастером розыгрышей.

Подробнее – в программе "Юмор на все времена".