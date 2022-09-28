"Тайны нашей эстрады": "А ну-ка, песню нам пропой". Сережа Парамонов – "раненая птица"

Солиста Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио СССР под руководством Виктора Попова Сережу Парамонова называли "советским Робертино Лоретти" и "нашим ответом Западу". Мальчик с удивительным чистым голосом был настоящей звездой эстрады наравне со взрослыми. Он зарабатывал для странны миллионы, не получая ни копейки. Он был примером для детей и любимцем их родителей.

Но стоило ему лишь подрасти, как в один миг он оказался никому не нужен. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".