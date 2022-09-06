"Вот это любовь": Аркадий Арканов и Майя Кристалинская

Студент Первого медицинского института Аркадий Арканов прятался за кулисами в зале Политехнического музея и пристально смотрел на сцену. Проходил творческий конкурс учебных коллективов. В лучах софитов у микрофона стояла молодая, стройная девушка с короткой стрижкой и пела джаз. Музыкальный эстет Аркадий не мог оторваться и от музыки, и от лица девушки.

Не прошло и часа, как ему пришлось укрыться от дождя под аркой музея, здесь же пережидала ливень и та самая певица. Ее звали Майя Кристалинская. Тогда еще никому неизвестная, но подающая большие надежды. Они разговорились. Аркадий пригласил ее отметить 1 мая с его друзьями на юмористическом капустнике. Шумная и веселая компания гудела всю ночь, а Аркадий пожирал глазами Майю. Друзья отвели его в сторонку: "Ну что ты вздыхаешь?! Слабо жениться?".

Об этом – в программе "Вот это любовь".