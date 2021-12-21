"Вот это любовь!": Леонид Филатов и Нина Шацкая

В тот день Нина Шацкая пришла в театр на Таганке счастливая, окрыленная надеждами. Несколько месяцев назад она родила сына в браке с Валерием Золотухиным. Декретный отпуск закончился и очень хотелось вновь оказаться на сцене.
Однако судьба приготовила Нине нечто большее. Не успела она войти в театр, как тут же столкнулась с Леонидом Филатовым. Его недавно приняли в труппу и с Ниной он еще не был знаком. А когда увидел – обомлел. Тут же подошел и позвал в буфет выпить кофе.
За столиком Леонид читал ей стихи о любви и делал это настолько проникновенно, что оба ощутили, что между ними происходит какая-то химия. Уже на обратном пути из кафе в репетиционный зал Леонид неожиданно обнял Нину и поцеловал, а она и не сопротивлялась.
Но потом, взвесив все, четко дала понять: продолжения не будет. Она замужем, он тоже в отношениях. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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