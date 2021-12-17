В Москве пройдет выставка уличных художников "True ли"

Фото: Партола Алексей. Проект Части Стен. №37. 2018; пресс-служба Фонда Ruarts

В Москве пройдет выставка "True ли", организованная фондом Ruarts. Посетить ее можно с 18 декабря 2021- года по 15 мая 2022-го.

На выставке 44 российских художника с бэкграундом в граффити и уличном искусстве представят более 90 работ. Эти произведения выполнены в разных техниках и видах медиа, включая видео, инсталляцию, живопись, скульптуру и фотографию.

Сценография экспозиции выстраивает связанную линию закономерностей: от андеграундной, дерзкой среды заброшенных зданий через нищету недостроя к стерильному "белому кубу" галерей. Свои произведения выставят Владимир Абих, Анатолий Акуе, Дмитрий Аске, Андрей Бергер (Aber), Миша Бурый и другие художники.