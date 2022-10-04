"Тайны кино": "Семнадцать мгновений весны"

В апреле 1973 года Татьяна Лиознова закончила, наконец, работу над своим 12-серийным фильмом "Семнадцать мгновений весны". На финальном худсовете режиссер признала, что часто была слишком жестка и даже жестока с коллегами, из-за чего со многими перессорилась и даже потеряла друзей. Искренние извинения и благодарность Татьяна Михайловна адресовала всей многочисленной съемочной группе. Кроме одного человека – сценариста Юлиана Семенова. С ним постановщик, известная своим крутым нравом, помириться так и не смогла.

Как сценарий многосерийной картины попал из Ленинграда в Москву? Зачем киногруппа водила за нос Татьяну Лиознову на съемках в Германии? Какая роль в "Семнадцати мгновениях весны" могла достаться Фаине Раневской? И что навсегда поссорило создателей лучшего фильма о Штирлице?

Об этом – в программе "Тайны кино".