"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и полет корабля Crew Dragon на МКС

Завершается благоустройство лесопарка "Кусково". Главные задачи – воссоздать исторический ландшафт, осовременить инфраструктуру и сохранить при этом экологию. В парке построили девять новых детских площадок. Каждая посвящена персонажу из русских сказок. Также специалисты установили новые фонари, скамейки, обновили тропинки и очистили от ила и мусора пруды. Все работы планируют завершить до конца 2022 года.

Позднее закончат реконструкцию стадиона "Фрезер", который находится на территории лесопарка. Там появится тренировочное и игровое поле с трибунами для 300 зрителей. Также сделают площадку для баскетбола, волейбола, теннисные корты, скейт-парк и памп-трек.

На станции "Рижская" Большой кольцевой линии закончилась установка металлических арок. Все 16 конструкций выполнены из нержавеющей стали. Через арочные порталы пассажиры будут проходить из центрального зала к платформам. Каждый из них подсветят светодиодами. Близится к завершению и строительство БКЛ. Кольцо должно замкнуться уже до конца года.

Наряду с "Савеловской" и "Марьиной Рощей", станция "Рижская" является одной из глубоких на БКЛ. Она единственный остановочный пункт кольца, расположенный в Центральном округе. У "Рижской" будут два подземных вестибюля и выходы к железнодорожным платформам, проспекту Мира, Водопроводному переулку и остановкам наземного транспорта. Кроме того, у пассажиров появится возможность пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Космический корабль Crew Dragon достигнет МКС 6 октября. Полет продлится 29 часов, а пристыковка произойдет, когда в Москве будет около полуночи. На борту корабля находятся астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, а также японский специалист Коити Ваката и космонавт из России Анна Кикина. Для россиянки это первая командировка в космос. Это событие войдет в историю, также как первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле американской компании Space X. Это стало возможно после подписания соглашение о перекрестных полетах.

"Роскосмос" и NASA договорились о совместных полетах на МКС летом 2022 года. Пассажирами корабля Crew Dragon станут три российских космонавта, столько же астронавтов на МКС доставят российские "Союзы". Первый экипаж стартовал в конце сентября с Байконура. Помимо Сергей Прокопьева и Дмитрия Петелина, в его состав вошел астронавт Франциско Рубио.