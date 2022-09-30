"Москва и мир": четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов подписали в Кремле

В Большом Кремлевском дворце состоялось подписание четырех договоров о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов. Это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Церемония прошла в Георгиевском зале. В мероприятии приняли участие президент, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, руководитель Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской Владимир Сальдо. На церемонии президент выступил с речью.

Решение войти в состав России приняли жители регионов. Референдумы прошли 23–27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались более 99% проголосовавших, в ЛНР – более 98%, в Херсонской области – 87%, в Запорожской области – 93%.