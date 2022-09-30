РФ нацелена на продолжение СВО из-за нежелания Киева вести переговоры – Песков

Фото: Минобороны РФ

Россия отдает приоритет продолжению военной спецоперации на Украине, поскольку Киев открыто говорит о своем нежелании вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что российская сторона готова на переговоры с Украиной, однако цели спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР по-прежнему остаются. Он напомнил, что с дипломатического пути ушла именно Украина.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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