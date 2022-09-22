"Москва и мир": проходка нового тоннеля в столичном метро и коронация Карла III

На будущей Рублево-Архангельской линии столичного метро завершилась проходка первого тоннеля. Речь идет об участке от станции "Народное Ополчение" до "Звенигородской". По расчетам экспертов, после завершения строительства только этими платформами ежедневно будут пользоваться до 50 тысяч пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С Рублево-Архангельской линии можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Кроме того, открытие нового направления в подземке сможет повлиять на количество автомобилей, а значит интенсивность движения на Северо-Западной хорде, Звенигородском и Новорижском шоссе снизится. В перспективе линия соединит "Москва-Сити" и Рублево-Архангельское. Полностью завершить строительство планируют до 2027 года.

С 1 октября в столичном регионе изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте, в том числе на МЦД. Власти по просьбе перевозчиков проиндексировали тарифы, но ниже уровня инфляции. В Дептрансе уточнили, что изменения коснутся в основном Подмосковья. Цены на проезд на МЦД внутри города останутся прежними, также как и на абонементы. А вот поездки в зоне "Пригород" теперь будут стоить 60 рублей по "Тройке" и 65 рублей по банковской карте. Также поменялись цены на билеты в зоне "Дальняя" по тарифу "Кошелек".

Кроме того, с 1 октября в московском метро начнут вводить Систему быстрых платежей. Сейчас в пилотном режиме она работает на БКЛ. Сначала систему протестируют сотрудники метро, а затем и пассажиры. После запуска москвичи смогут оплачивать проезд, просто приложив смартфон к считывателю QR-кода на турникете. Предварительно нужно установить на мобильный телефон приложение одного из банков-участников программы. В наземном транспорте ввести эту функцию планируют в следующем году.

Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем была у его матери. Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Свое решение король объяснил общей экономической ситуаций в стране, в том числе ростом стоимости жизни. Конкретные цифры пока не называются, но известно что процедура вступления на престол Елизаветы II в 1953 году обошлась казне в более чем полтора миллиона фунтов стерлингов. Это эквивалентно нынешним 46 миллионам фунтов стерлингов.

План проведения очередной коронации, несмотря на якобы скромные затраты, носит громкое название "Операция Золотой Шар". Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Предполагаемая дата – 2 июня, ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Как известно, она правила в Великобритании дольше всех – 70 лет и семь месяцев. Войдет в историю и Карл III. Он станет самым старым членом королевской семьи, которого короновали. В ноябре королю исполнится 74 года.