"Москва и мир": новый мост и траур в Великобритании

В районе улицы Мясищева появится новый мост. 350-метровое сооружение соединит район Хорошево-Мневники с Филевской поймой. На мосту будет четырехполосное движение. Там организуют пешеходные и велосипедные дорожки. Полюбоваться видами можно будет со смотровых площадок.

Чтобы не мешать навигации, мост будет возвышаться над водой на высоте 11 метров. Пролеты нового сооружения окрасят в светло-серый цвет, а боковые части вместе с пилонами станут красными. В районе Хорошево-Мневники появятся еще три моста. Все они будут в одной цветовой гамме.

На прошедших выборах в России проголосовало более трети общего числа избирателей. Явка в среднем составила 35%. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. За процессом следили наблюдатели, как независимые, так и приглашенные кандидатами.

Выборы на разных уровнях прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В семи регионах голосовать можно было дистанционно. Выбирали губернаторов, депутатов законодательных собраний и советы депутатов – всего прошло около четырех тысяч кампаний. В некоторых регионах, в том числе в Москве, голосовали за муниципальных депутатов. По итогам избраться удалось представителям 16 партий и трех общественных объединений.

Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Гроб с ее телом установлен в Вестминстерском дворце. Британцы начали занимать места в очереди за несколько дней до начала церемонии. Полицейские выдают людям специальные браслеты, чтобы они могли отлучиться – купить еду или сходить в туалет.

Специальные меры приняты для людей с ограниченными возможностями. Они могут пройти на территорию дворца без очереди. На церемонию отвели 4,5 дня. Вестминстерский зал будет открыт до утра 19 сентября – в понедельник пройдут государственные похороны монарха. Полиция Лондона работает в усиленном режиме. Центральные улицы патрулируют 12 тысяч человек. В центре британской столице перекрыты многие улицы. Воздушное пространство над городом закрыто.