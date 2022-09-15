Москвичи проголосуют за лучшее оформление объектов торговли и услуг ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего на конкурс поступило 425 заявок от магазинов, ТЦ, кафе, ресторанов и предприятий сферы бытовых услуг. Для финального голосования жюри выбрало по 20 лучших заявок в каждой номинации.

На победу претендуют торговые центры Восточного, Западного и Центрального административных округов столицы, городские кафе, сеть супермаркетов, книжный магазин, часовой салон и другие. Окончательное же решение за участниками "Активного гражданина". Они выберут по три победителя в каждой из пяти номинаций:



"Лучшее оформление сетевого магазина";

"Лучшее оформление торгового центра";

"Лучшее оформление предприятия общественного питания";

"Лучшее оформление несетевого магазина";

"Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг".

Проголосовать можно на mos.ru с 15 по 26 сентября. Общий призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Победители получат по 5 миллионов рублей. Призеры второго места – 3 миллиона рублей, третьего – 2 миллиона.

Конкурс на лучшее оформление ко Дню города проходит в Москве в первый раз. Заявки на участие принимали с 25 августа по 9 сентября. Победители станут известны 29 сентября в проекте "Активный гражданин".

До этого на сайте проекта завершилось голосование, посвященное Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.

В 2022 году Москва отмечала 875-летие. Празднование Дня города прошло с 10 по 11 сентября.