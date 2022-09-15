Москвичи проголосуют за лучшее оформление объектов торговли и услуг ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего на конкурс поступило 425 заявок от магазинов, ТЦ, кафе, ресторанов и предприятий сферы бытовых услуг. Для финального голосования жюри выбрало по 20 лучших заявок в каждой номинации.
На победу претендуют торговые центры Восточного, Западного и Центрального административных округов столицы, городские кафе, сеть супермаркетов, книжный магазин, часовой салон и другие. Окончательное же решение за участниками "Активного гражданина". Они выберут по три победителя в каждой из пяти номинаций:
Конкурс на лучшее оформление ко Дню города проходит в Москве в первый раз. Заявки на участие принимали с 25 августа по 9 сентября. Победители станут известны 29 сентября в проекте "Активный гражданин".
До этого на сайте проекта завершилось голосование, посвященное Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления.
В 2022 году Москва отмечала 875-летие. Празднование Дня города прошло с 10 по 11 сентября.
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