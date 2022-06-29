"Москва и мир": ремонт фасада ДК "Капотня" в столице и убытки Италии

Фасад Дворца культуры "Капотня" ждет капитальный ремонт. Здание было построено в 1972 году. Сейчас это современный многопрофильный культурный центр, в котором регулярно проходят концерты и фестивали. Фасад здания лаконичен, оформлен в стиле советского модернизма. Пару лет назад в ДК были отремонтированы театральный и спортивный залы, а также комнаты для кружков и секций. На базе дворца действуют более 80 творческих студий и различных объединений, в них занимаются около тысячи человек.

Неподалеку от ДК работает Центр московского долголетия "Капотня". Его отремонтировали в апреле. Там есть спортивный зал, шумная гостиная – для больших компаний, и тихая – где играют в шахматы и читают.

У россиян появится единый налоговый счет. Его вводят для упрощения порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Счетом смогут пользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Госдума приняла такой законопроект во втором чтении 28 июня. Согласно инициативе, налогоплательщикам не придется заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все можно будет оплатить единым платежом – достаточно лишь указать свой ИНН и сумму каждого налога. Кроме того, законопроектом предлагается установить единые сроки уплаты налогов.

Тем временем депутаты предложили еще один проект, касающийся налогов. Так, некоторые законодатели хотят ввести новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей. В частности, освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут покупатели автомобили отечественного производства. Депутаты также задумались о возможности возобновления программы утилизации старых машин и предоставления субсидий для приобретения новых.

Итальянские фермеры готовятся нести колоссальные убытки. По самым оптимистичным подсчетам, сельскохозяйственная отрасль страны может потерять около трех миллиардов евро. Отсутствие дождей и 40-градусная жара угрожают уничтожить более трети урожая. Такого в регионе не было свыше 70 лет. Сильнее всего страдают рисовые поля в долине По. Крупнейшая река и главный источник воды на севере страны сильно обмелела. В Ломбардии в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения. Принять подобные меры в ближайшее время могут и остальные провинции.

Уже сейчас в стране вводятся строгие меры, направленные на ограничение расхода воды. Людей призывают не мыть машины и не заполнять уличные бассейны. В Милане в разгар жары отключили общественные фонтаны. А власти одного из итальянских городов призвали штрафовать парикмахеров за двойное мытье головы.