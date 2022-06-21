"Москва и мир": неделя моды в столице и режим ЧП в Эквадоре

Участники проекта "Московское долголетие" примут участие в неделе моды. Шоу пройдет 23 июня на Тверской площади. На подиум выйдут манекенщицы старше 55 лет. Все они – ученицы модельной школы "Королевская осанка". Дамы представят свыше 30 модных образов.

В коллекции практически все предметы современного гардероба: платья, брюки, футболки, пальто, аксессуары и многое другое. И создали их также участники проекта.

Для желающих принять участие в неделе моды организовали пять лабораторий. Отбор дизайнеров старшего поколения проводился на конкурсной основе. Всего от них поступило около 200 заявок. Но наставники взяли в свои команды по 10 человек – авторов самых интересных идей.

Пополнить ряды подиумных красавиц и дизайнеров все желающие смогут прямо на показе, для них организуют информационную стойку. Сейчас в рамках проекта открыты 50 групп, связанных с индустрией моды. Среди них: "Кройка и шитье", "Дизайн одежды" и "Лоскутное шитье". Они уже объединили около трех тысяч человек.

В Эквадоре продлили режим чрезвычайного положения. Такое решение принял президент Гильермо Лассо. На особое положение страна перешла 17 июня из-за массовых протестов. Они вспыхнули из-за роста цен на бензин и увеличения стоимости жизни в целом.

Изначально протесты носили мирный характер. Правительство даже согласилось вести переговоры с забастовщиками, но заявило, что не станет увеличивать субсидии на топливо. После этого митинги переросли в массовые беспорядки. Толпы людей перекрывают крупные автомагистрали, громят магазины, строят баррикады и поджигают мусорные баки.

В столкновениях с полицией погиб минимум один человек, десятки пострадали. Ситуация дошла до того, что эквадорская национальная нефтяная компания была вынуждена приостановить работу. Руководство корпорации заявило, что под угрозой экспорт топлива, так как его запасов хватит минимум на четыре-пять дней и то для внутренних нужд.

Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит ситуацию с автомобильным движением и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области. Мэр напомнил, что сейчас в Северном административном округе Москвы параллельно строятся две большие развязки.

На втором этапе проекта будет запущена эстакада из столицы на внешнюю сторону МКАД, а также клеверная развязка с внешней стороны дороги и пешеходный переход. Работы выполнены уже на 80%. В них участвуют более 300 человек. Они используют 70 единиц спецтехники. Все должны закончить раньше изначально запланированных сроков – в сентябре.