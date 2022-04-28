"Москва и мир": благоустройство ЦАО и COVID-19 в Бразилии

Несколько проектов по благоустройству реализуют до конца года в Центральном округе столицы. Все они включены в программу "Мой район". Два касаются Таганского района, один – Пресненского. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

В частности, в порядок приведут квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал. На площади 24 гектара обновят детские и спортивные площадки, дорожки и тропинки. Во дворах организуют новые места отдыха. Кроме того, там появятся десятки новых фонарей и около семи сотен деревьев и кустарников.

Пройдут аналогичные работы и на территории Центра содействия семейному воспитанию "Спутник". Он расположен на улице Мельникова. В Пресненском районе рядом с Научно-практическим центром детской психоневрологии построят площадку для лечебной физкуль­туры и организуют прогулочную зону. Помимо этого, до конца года в Центральном округе благоустроят 39 школьных территорий.

В Бразилии выявили новую разновидность "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает местная пресса. Очередную мутацию обнаружили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля. Однако ученые не обнородовали эту информацию. По их словам, пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "Омикрона". Для этого мутация должна быть подтверждена минимум в пяти образцах.

Между тем власти китайской столицы продолжают ужесточать ограничительные меры. Школьники в отдельных районах переходят на удаленную форму обучения. Исключение сделали для учащихся выпускных классов, так как им надо готовиться к итоговым экзаменам. За минувший день в мегаполисе выявили 50 больных коронавирусом, почти треть из них – дети. Ранее жителей Пекина обязали сделать тестирование на коронавирус. В некоторых частях города, где обнаружили случаи COVID-19, ввели локдаун.

Поездов на юг в разгар туристического сезона будет достаточно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила высокий спрос на билеты, в том числе на майские праздники. Это связано в том числе с временным закрытием аэропортов на юге России. По словам Догузовой, РЖД запустили еще 130 дополнительных поездов и это не предел.

Ранее также стало известно, что этом сезоне РЖД запустят 200 рейсов детских поездов с новыми комфортными вагонами, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию. Всего железные дороги собираются перевезти более 400 тысяч пассажиров в составах детских групп.