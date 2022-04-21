"Москва и мир": сезон проката велосипедов и самокатов и день рождения Елизаветы II

В 2022 году арендовать велосипеды и самокаты можно будет в 26 столичных зонах отдыха. Большинство пунктов проката уже открылись, например в Парке Горького, "Филях", "Митино", Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках. Остальные начнут принимать посетителей с 1 мая.

При аренде нужно оплатить услугу и оставить денежный залог, его вернут после завершения сеанса. Суммы не фиксируемые, каждый пункт устанавливает их самостоятельно.

Узнать подробнее о работе прокатных точек и павильонов возможно на официальных сайтах парков. Например, взять в аренду летний транспорт в Парке Горького можно с 10:00 до 22:00.

Также в столице для любителей активного отдыха установят еще 370 новых велопарковок. Их организуют около станций метро, МЦК и МЦД. К каждой можно будет припарковать два велосипеда или четыре самоката.

Елизавета II отмечает 96-й день рождения. Королева Великобритании решила провести этот день в поместье Сандрингем. Накануне она прибыла туда на вертолете и поселилась в небольшом коттедже, где любил проводить время ее муж принц Филипп. День рождения королева отметит в узком семейном кругу, а также примет несколько гостей.

О празднике пока мало что напоминает, всего несколько мероприятий. Среди них – фото Елизаветы II в окружении двух ее пони. Снимок опубликовала Королевская Виндзорская конная выставка. Кроме того, вечером будет дан оружейных салют. Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника традиционно состоятся в июне.

Обычай отмечать монарший день рождения дважды в XVIII веке ввел Георг II. Родившийся в ноябре король решил, что летняя погода больше подходит для уличных гуляний. В 2022 году британцы отметят в первый летний месяц еще одну дату – 70-летие восшествия Елизаветы II на британский престол.

Прогнозы о дефолте в России не оправдаются. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она выступила в Госдуме с отчетом о работе ведомства.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составляет почти 60 миллиардов долларов. Ранее глава министерства Антон Силуанов заявлял, что РФ погасит его в валюте, только если ее валютные счета разморозят. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов Россия готова погашать и обслуживать свои валютные обязательства в рублях.

Тем временем Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Она занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Это будет ее третий срок.