"Москва и мир": "Московское долголетие" и рекорды "Омикрона"

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"Московское долголетие" подвело итоги уходящего года. Очные занятия проекта посещают около 15 тысяч человек. Для них открыто свыше 500 групп. Еще 83 тысяч горожан старшего возраста занимаются дистанционно. В 2021 году для них были проведены онлайн-мероприятия, видеоэкскурсии и показы модных коллекции. Творческие участники проекта даже сняли полнометражный фильм.
Очные занятия на свежем воздухе возобновились для тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им. Сейчас на улице в группах можно заниматься скандинавской ходьбы, общей физической подготовкой и гимнастикой. Многие горожане успевают совмещают очные и дистанционные занятия. А каждый третий участник посещает три группы или более.
По статистике, дистанционка наиболее востребована у москвичей в возрасте от 60 до 70 лет. Но есть и те, кому больше 80. Самыми популярными направлениями в уходящем году стали гимнастика, английский язык, танцы, а также занятия, посвященные красоте и стилю.
В Великобритании плюс 106 тысяч заболевших за сутки – это очередной рекорд по количеству заражений коронавирусом. Больше половины всех случаев приходится на "Омикрон". В Лондоне этот показатель превышает 80 процентов. Медики заявляют, что жертвами нового штамма стали минимум 14 британцев.
Пытаются сдерживать распространение "Омикрона" и в Бельгии. Брюссель объявил о новых ограничениях. С 26 декабря в стране закроют практически все развлекательные заведения: кинотеатры, театры и казино. Под запрет также попадают массовые мероприятия и рождественские базары в закрытых помещениях.
Аналогичные меры вводят в индийском Нью-Дели. В стране сейчас зафиксировано более 200 инфицированных новым штаммом. Между тем ученые из Лондона утверждают, что пациенты с "Омикроном" реже попадают в больницу, чем заразившиеся штаммом "Дельта". Исследователи уверены, что риск госпитализации с "Омикроном" на две трети ниже, чем с "Дельтой".
В "Манеже" продолжается большая пресс-конференция Владимира Путина. Она началась с вопроса о коронавирусном кризисе. Президент заявил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась готовой к ним.
Путин сообщил, что рост ВВП в России ожидается на уровне 4,5%. Также РФ по итогам года обеспечит себя зерном и сохранит экспортный потенциал. Кроме того, глава государства обратил внимание на рекордный показатель в строительстве в 2021 году – это 90 миллионов квадратных метров.
В тоже время в стране сократилась продолжительность жизни до 70 лет. По словам президента, причина этого – пандемия коронавируса.
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