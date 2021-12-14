"Доктор 24": морская капуста

Морская капуста – настоящий суперфуд. Как она помогает нашему иммунитету? Можно ли похудеть с помощью морской капусты?

Как она влияет на работу нашего сердца? И в каком виде лучше всего покупать морскую капусту? Об этом – в программе "Доктор 24".