Врач рассказал о состоянии спасателя, выжившего в шахте "Листвяжная"

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Спасатель Александр Заковряшин, обнаруженный живым после аварии в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии", – заявил Агаларян.

Он пояснил, что у мужчины диагностировано переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. При этом, по словам врача, его жизни ничего не угрожает.

"Пациент в сознании, доступен к продуктивному контакту, продолжается лечение", – отметил Агаларян.

Об обнаружении спасателя, пропавшего во время поисково-спасательной операции, сообщил глава МЧС Александр Чуприян.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погибли 52 человека. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

