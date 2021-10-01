"Москва и мир": "Мой социальный центр" и вулкан на острове Пальма

Сергей Собянин открыл городской клуб "Мой социальный центр" в Братееве. Это пространство нового формата для москвичей старшего поколения. Там есть актовый, тренажерный и спортивный залы. Пенсионеры могут слушать лекции, участвовать в мастер-классах, заниматься йогой, гимнастикой и даже единоборствами.

Также в их распоряжении две гостиные. Шумная – для больших компаний, там можно играть в бильярд или настольный теннис, а тихая – для любителей шахмат и чтения. Также центре работает домашний кинотеатр, есть творческие мастерские и кулинарная студия.

Свою работу 1 октября начали еще 8 социальных центров. Теперь они есть, в том числе в Бибиреве, Западном Бирюлеве, Выхине-Жулебине и Котловке. До конца этого года в столице откроются еще 12 клубов для пожилых москвичей.

Испанская Пальма стала больше на 300 гектаров. Вулканическая лава достигла океана и образовала небольшой остров шириной более полукилометра. При этом вода вокруг новой территории изменила свой цвет. Сейчас кораблям запрещено выходить в море в акваторию рядом с местом схода лавы. Сейсмологи прогнозируют, что активность вулкана может продлить до трех месяцев.

Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Стихия уничтожила около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы. По предварительным оценкам, ущерб от извержения вулкана составит миллионы евро.

Жителям Пальмы предписано оставаться дома, синоптики опасаются, что токсичные облака образованные после слияния лавы с океаном ветер отнесет вглубь территории острова. Что касается последствий схода лавы, то эксперты полны оптимизма. На вулканической почве можно вырастить хороший урожай. Для сейсмоопасных территорий это нормальный процесс.

В ТиНАО заработал сервис перевозок по требованию "По пути". Благодаря ему, пассажиры теперь могут заказать автобус на нужную остановку. Для этого надо скачать мобильное приложение "Московский транспорт" и указать в нем начальную и конечную точки маршрута. Среднее время ожидания машины составит от 10 до 20 минут. Чтобы подтвердить посадку, при входе пассажир должен отсканировать QR-код.

Пока сервисом "По пути" могут воспользоваться около 90 тысяч человек, это жители четырех районов ТиНАО: Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского. В дальнейшем количество маршрутов увеличат.

Для реализации проекта Дептранс выделил 30 новых автобусов. Они будут возить пассажиров с 05:30 до 23:00 до станции метро "Прокшино" и обратно. Стоимость проезда 46 рублей. Оплатить его можно банковской картой. Эксперты предрекают новому сервису большую популярность. Только за время тестирования пассажиры воспользовались им более три тысяч раз.