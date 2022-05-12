"Это наш город": эскалатор на станции метро "Текстильщики" закроют на ремонт

На станции метро "Текстильщики" Таганского-Краснопресненской линии недоступен для пассажиров один из эскалаторов. Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до середины июня.

По этой же причине временно не будет работать эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" на Замоскворецкую линию и эскалатор на станцию "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии. Специалисты проводят работы быстро, чтобы доставлять пассажирам минимум неудобств.