Выход № 1 на станции "Мичуринский проспект" временно закроют с 11 мая

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Выход № 1 на станции "Мичуринский проспект" с 11 мая будет недоступен для пассажиров. Об этом сообщается на сайте московского метро.

Ограничения связаны с проведением технических работ, которые продлятся до 13 мая включительно.

Войти и выйти со станции можно будет через выходы 2 и № 3.

Ранее сообщалось, что с 12 мая по 17 июня из-за ремонта будет временно недоступен эскалатор на станции метро "Текстильщики" (выходы № 1–4) Таганско-Краснопресненской линии.

Также с 12 мая будет закрыт на ремонт эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" на Замоскворецкую линию. Эскалатор откроют для пассажиров 24 июня.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

