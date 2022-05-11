Выход № 1 на станции "Мичуринский проспект" временно закроют с 11 мая

Фото: Москва 24/Роман Васильев
Выход № 1 на станции "Мичуринский проспект" с 11 мая будет недоступен для пассажиров. Об этом сообщается на сайте московского метро.
Ограничения связаны с проведением технических работ, которые продлятся до 13 мая включительно.
Войти и выйти со станции можно будет через выходы 2 и № 3.
Ранее сообщалось, что с 12 мая по 17 июня из-за ремонта будет временно недоступен эскалатор на станции метро "Текстильщики" (выходы № 1–4) Таганско-Краснопресненской линии.
Также с 12 мая будет закрыт на ремонт эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" на Замоскворецкую линию. Эскалатор откроют для пассажиров 24 июня.
Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.
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