Более 6 тыс новых остановочных павильонов установят в Москве до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Свыше 6 000 новых остановочных павильонов установят в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новые остановки надежно защищают от непогоды. К настоящему времени удалось заменить почти половину всех объектов – 4 600.

"В 2022 году планируем установить еще 2 000 павильонов нового формата, а к концу 2024 года – более 6 000. Их поставим вместо тех остановок, которые уже пора заменить, а также на благоустроенных улицах, возле новых станций метро и Московских центральных диаметров", – подчеркнул Ликсутов.

Остановки изготавливают из долговечных материалов, которые разработали с учетом московского климата. Они защищают пассажиров как от дождя, так и от жары. Павильоны оснащены и USB-зарядками.

Ранее владельцев и арендаторов электросамокатов призвали изучать правила дорожного движения и соблюдать осторожность при эксплуатации транспорта. Граждан призвали исключить резкие маневры, в том числе повороты. По возможности рекомендовали пользоваться велодорожками.

