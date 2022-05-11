Более 6 тыс новых остановочных павильонов установят в Москве до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин
Свыше 6 000 новых остановочных павильонов установят в Москве до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новые остановки надежно защищают от непогоды. К настоящему времени удалось заменить почти половину всех объектов – 4 600.
"В 2022 году планируем установить еще 2 000 павильонов нового формата, а к концу 2024 года – более 6 000. Их поставим вместо тех остановок, которые уже пора заменить, а также на благоустроенных улицах, возле новых станций метро и Московских центральных диаметров", – подчеркнул Ликсутов.
Остановки изготавливают из долговечных материалов, которые разработали с учетом московского климата. Они защищают пассажиров как от дождя, так и от жары. Павильоны оснащены и USB-зарядками.
Ранее владельцев и арендаторов электросамокатов призвали изучать правила дорожного движения и соблюдать осторожность при эксплуатации транспорта. Граждан призвали исключить резкие маневры, в том числе повороты. По возможности рекомендовали пользоваться велодорожками.
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