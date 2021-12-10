"Это наш город": столичное метро получит около 700 вагонов "Москва-2020"

Столичное метро получит около 700 вагонов "Москва-2020". Новые составы появятся в подземке в течение двух лет. Таким образом, парк московского метро станет самым молодым в Европе.

Уже полностью обновлен подвижной состав на Большой кольцевой линии (БКЛ). Там курсируют 40 современных поездов. В каждом вагоне – по две системы обеззараживания воздуха.

Кроме того, в новых поездах широкие двери и большое количеств USB-зарядок. Для удобства пассажиров там установили обновленные интерактивные схемы для построения маршрутов и наддверные табло.