Дублирование указателей на двух станциях метро разгрузило их вестибюли на 50 процентов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Дублирование указателей на фарси и узбекском языке помогло снизить загрузку вестибюлей станций московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
"От станций "Лесопарковая" и "Прокшино" до крупнейшего в России Московского миграционного центра в Сахарове следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях – русский. Дублирование надписей еще на двух языках существенно улучшило качество работы этих станций метро", – говорится в сообщении.
Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесли черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесли светло-коричневым цветом.
В метрополитене отметили, что благодаря дублированию информации на указателях снизились на 40% очереди в кассы.
В метро подчеркнули, что практика перевода справочной и навигационной информации в транспортных объектах с большим числом иностранцев широко распространена в России. Например, в аэропорту Шереметьево навигацию перевели на китайский язык. В части поездов дальнего следования используются различные иностранные языки, чтобы иностранные пассажиры легче ориентировались.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть жалобу местных жителей на указатели на фарси и узбекском языке, поскольку, по словам Фадеева, вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру создаются условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком.
Дублирование указателей на двух станциях метро разгрузили их вестибюли на 50%
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