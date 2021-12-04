В Шереметьево задержали рейс в Стамбул из-за пьяной пассажирки. Покинуть салон добровольно она не хотела, поэтому полицейские применили силу.

Бортпроводницам показалось, что девушка в нетрезвом состоянии. Они настойчиво, но вежливо просили ее не входить в салон, однако, пассажирка все же прошла к своему месту. Тогда командир экипажа вызвал полицию. Когда сотрудники пришли, она уже крепко спала в своем кресле. Несмотря на просьбы других пассажиров не трогать ее и оставить в покое, полицейские силой вывели девушку из салона.

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