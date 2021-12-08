Бочкарев: координация работ на основе цифровых моделей ускорила ввод нового участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Применение цифровых моделей объектов в ходе строительства позволило ускорить процесс запуска нового участка Большой кольцевой линии московского метро. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Работа над Большой кольцевой линией привнесла много нового в процесс цифровизации подземного строительства", – отметил он.
По его словам, цифровые технологии позволяют заранее выявлять возможные проблемы и оперативно их устранять. Помимо этого, с их помощью можно оптимизировать использование трудовых ресурсов, что позволило подрядчикам закончить работы на БКЛ вовремя, несмотря на недостаток работников в период пандемии.
Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что в компании была создана система, позволяющая специалистам из разных подразделений компаний и субподрядчикам фактически работать в одном файле, планируя этапы строительства с учетом особенностей того или иного объекта.
"За счет цифры на станциях "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий", – подчеркнул он.
Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
Москвичи проехали по новому участку БКЛ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: