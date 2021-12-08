Бочкарев: координация работ на основе цифровых моделей ускорила ввод нового участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Применение цифровых моделей объектов в ходе строительства позволило ускорить процесс запуска нового участка Большой кольцевой линии московского метро. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Работа над Большой кольцевой линией привнесла много нового в процесс цифровизации подземного строительства", – отметил он.

По его словам, цифровые технологии позволяют заранее выявлять возможные проблемы и оперативно их устранять. Помимо этого, с их помощью можно оптимизировать использование трудовых ресурсов, что позволило подрядчикам закончить работы на БКЛ вовремя, несмотря на недостаток работников в период пандемии.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что в компании была создана система, позволяющая специалистам из разных подразделений компаний и субподрядчикам фактически работать в одном файле, планируя этапы строительства с учетом особенностей того или иного объекта.

"За счет цифры на станциях "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий", – подчеркнул он.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

