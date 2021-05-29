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Культура

01:30

"Мистические тайны кино": "Покровские ворота"

культура кино видео

11 февраля 1983 года на телеэкраны вышел фильм Михаила Козакова "Покровские ворота". В этой картине режиссер хотел воссоздать образ Москвы 1950-х годов с ее дворовой культурой и особой атмосферой коммунальных квартир.

Однако после премьеры мнения зрителей разделились. Одни были в восторге, а другие недоумевали, о чем хотел сказать режиссер. Почему после веселого фильма оставалось странное чувство тревоги?

Для советского зрителя сюжет был непривычный: любовный треугольник, да еще и в коммунальной квартире. Не всем актерам работа была по душе. Исполнитель главной роли Анатолий Равикович спустя годы назвал съемки в "Покровских воротах" проклятием, а режиссера – тираном. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".

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