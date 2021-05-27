Певица Manizha подаст в суд на издание Wonderzine

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Певица Manizha, выступавшая от России на "Евровидении", подаст в суд на издание Wonderzine. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи", – сообщила певица.

Она выразила удивление тем, что воспитанница "Коммерсанта" не проверила источники и опубликовала фейковую информацию. Однако певица готова предоставить доказательства, которые опровергнут сведения, содержащиеся в публикации. Также Manizha удивлена, что автор статьи не могла позвонить ей и попросить комментарий по поводу телеграм-разоблачений.

Ранее в Wanderzine вышла статья "Почему выступление Манижи на "Евровидении" не радует", в которой со ссылками на телеграм-каналы и СМИ отмечалось, что исполнительница одержала победу в отборе неслучайно – якобы у певицы были высокие покровители.

Финал конкурса состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран. Победителем стала итальянская группа Maneskin. Manizha заняла девятое место.