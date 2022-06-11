"Раскрывая тайны звезд": куда уходят звезды

Артисты часто сравнивают свою профессию с наркотиком – отказаться от нее практически невозможно. Со сцены лучше уйти на пять лет раньше, чем на пять дней позже. Так написал в своей книге Леонид Утесов. Он считал это главным заветом артиста.

Так куда же уходят звезды? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".