С 28 ноября в рамках проекта "Москва – область" заработают четыре новых автобусных маршрута. Они свяжут станции метро "Кунцевская" и "Тушинская" с Одинцово и Красногорском.

Автобусы № 1454 будут курсировать до МЦД Одинцово, № 1457 до жилого комплекса "Одинцовский парк", а № 1233 и 1856 до Павшинской Поймы. Маршрут № 1465 отменят. На новые маршруты выйдут 30 автобусов отечественного производства.

Подробнее – в программе "Новости дня".