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13 ноября, 08:15

Общество

"Новости дня": всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается в январе

"Новости дня": всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается в январе

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Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине января. Ухудшение ситуации возможно уже к концу декабря. Однако, по словам эпидемиологов, сезонный подъем заболеваемости – нормальное явление. Еженедельно в России регистрируют около 500 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В Москве прививку от гриппа можно бесплатно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Подробнее – в программе "Новости дня".

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