"Новости дня": всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается в январе

Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается во второй половине января. Ухудшение ситуации возможно уже к концу декабря. Однако, по словам эпидемиологов, сезонный подъем заболеваемости – нормальное явление. Еженедельно в России регистрируют около 500 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В Москве прививку от гриппа можно бесплатно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Подробнее – в программе "Новости дня".