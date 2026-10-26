"Новости дня": Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

В районе Хорошёво-Мнёвники построят новое здание Большого Московского цирка. Оно будет рассчитано на 5 тысяч зрителей и станет крупнейшим в России по техническому оснащению. Старт строительству дал Сергей Собянин.

Главной особенностью объекта станет арена с 11 вариантами трансформации. Ее можно будет адаптировать для конных шоу, ледовых спектаклей, водных и мультимедийных постановок.

В здании также оборудуют помещения для постоянного содержания слонов, медведей, лошадей, львов и тигров, а также зоны для морских млекопитающих и птиц. Завершить строительство планируют в 2029 году. Об этом – в программе "Новости дня".