"Новости дня": столичным водителям рекомендовали подготовить автомобили к зиме заранее

Столичным водителям рекомендуют заранее подготовить автомобили к зиме. Перед наступлением холодов стоит проверить аккумулятор, заменить моторное масло и залить незамерзающую жидкость.

По словам автоэкспертов, на свежем масле двигателю будет проще запускаться в мороз, а при наличии такой возможности зимой можно использовать менее вязкий состав. Также важно проверить состояние тормозной жидкости, которая со временем накапливает влагу.

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