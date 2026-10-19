"Новости дня": в Москве начали подготовку речного транспорта к зиме

В Москве готовят речные электросуда и причалы к зимней навигации. Инженеры переводят на зимний режим работы 31 электросудно и более 20 плавучих причалов. В пассажирских салонах проверяют отопление, вентиляцию, автоматические двери и посадочные аппарели. Также обследуют металлические корпуса на наличие коррозии и повреждений.

К подготовке подключились и водолазные бригады. До начала декабря они обследуют подводные крепления понтонов и механизмы, которые сдерживают качку на волнах. Зимой бесперебойное движение речного транспорта на Москве-реке будут обеспечивать 4 ледокола.

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