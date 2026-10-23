"Новости дня": утиные домики начали убирать со столичных водоемов

Утиные домики начали убирать со столичных водоемов. До середины ноября сотрудники "Мосводостока" снимут с воды 209 плавучих платформ и отправят их на склады.

Сначала рабочие доставляют домики на лодках к берегу, а затем с помощью кранов-манипуляторов погружают в грузовики. Вес каждой конструкции составляет от 30 до 50 килограммов.

Зимой специалисты проверят состояние домиков, очистят фасады и крыши, осмотрят тросы и якоря, а при необходимости заменят поврежденные детали. Весной конструкции вернут на пруды.

Об этом – в программе "Новости дня".