Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 06:30

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"Новости дня": утиные домики начали убирать со столичных водоемов

"Новости дня": утиные домики начали убирать со столичных водоемов

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Утиные домики начали убирать со столичных водоемов. До середины ноября сотрудники "Мосводостока" снимут с воды 209 плавучих платформ и отправят их на склады.

Сначала рабочие доставляют домики на лодках к берегу, а затем с помощью кранов-манипуляторов погружают в грузовики. Вес каждой конструкции составляет от 30 до 50 килограммов.

Зимой специалисты проверят состояние домиков, очистят фасады и крыши, осмотрят тросы и якоря, а при необходимости заменят поврежденные детали. Весной конструкции вернут на пруды.

Об этом – в программе "Новости дня".

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