23 октября, 06:30Город
"Новости дня": утиные домики начали убирать со столичных водоемов
Утиные домики начали убирать со столичных водоемов. До середины ноября сотрудники "Мосводостока" снимут с воды 209 плавучих платформ и отправят их на склады.
Сначала рабочие доставляют домики на лодках к берегу, а затем с помощью кранов-манипуляторов погружают в грузовики. Вес каждой конструкции составляет от 30 до 50 килограммов.
Зимой специалисты проверят состояние домиков, очистят фасады и крыши, осмотрят тросы и якоря, а при необходимости заменят поврежденные детали. Весной конструкции вернут на пруды.
Об этом – в программе "Новости дня".