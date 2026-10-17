"Новости дня": зимние тарифы начали действовать на речном транспорте Москвы

На регулярном речном транспорте Москвы начали действовать зимние тарифы. Стоимость поездок с учетом сезонных скидок начинается от 100 рублей в будни и от 155 рублей в выходные.

Цена зависит от способа оплаты. Самые выгодные варианты, биометрия и карта "Тройка" с тарифом "Кошелек", а наиболее популярный способ оплаты у пассажиров, банковская карта. Дети до 7 лет могут ездить бесплатно в сопровождении взрослого.

Подробнее – в программе "Новости дня".