"Новости дня": ресторану "Прага" в Москве вернут исторический облик

Ресторан "Прага" на Арбате вновь обретет исторический облик. Зданию вернут серо-голубой цвет, который специалисты определили по итогам масштабного научного исследования.

История этого места началась еще в XIX веке. Сначала здесь находилась усадьба, затем – питейное заведение. Позже "Прага" стала популярным местом среди извозчиков, которые ждали пассажиров на соседней Арбатской площади.

В советские годы в ресторане работал знаменитый шеф-кондитер Владимир Гуральник. Здесь он создал торты "Прага" и "Птичье молоко".

Об этом – в программе "Новости дня".