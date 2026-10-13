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13 октября, 00:00

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"Новости дня": ресторану "Прага" в Москве вернут исторический облик

"Новости дня": ресторану "Прага" в Москве вернут исторический облик

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Ресторан "Прага" на Арбате вновь обретет исторический облик. Зданию вернут серо-голубой цвет, который специалисты определили по итогам масштабного научного исследования.

История этого места началась еще в XIX веке. Сначала здесь находилась усадьба, затем – питейное заведение. Позже "Прага" стала популярным местом среди извозчиков, которые ждали пассажиров на соседней Арбатской площади.

В советские годы в ресторане работал знаменитый шеф-кондитер Владимир Гуральник. Здесь он создал торты "Прага" и "Птичье молоко".

Об этом – в программе "Новости дня".

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