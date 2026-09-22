"Новости дня": деловой центр Москва-Сити получит новую развязку

Деловой центр Москва-Сити получит новую удобную развязку. Для этого в Пресненском районе создают путепровод над Шмитовским проездом.

Строители уже возвели две массивные опоры, собрали подпорные стены и укрепили пролетное строение. Для удобства пешеходов мост оборудуют не только лестницами, но и современными лифтами. В рамках строительства объекта также предусмотрена частичная реконструкция улицы Ермакова Роща.

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