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22 сентября, 12:00

Транспорт

"Новости дня": деловой центр Москва-Сити получит новую развязку

"Новости дня": деловой центр Москва-Сити получит новую развязку

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Деловой центр Москва-Сити получит новую удобную развязку. Для этого в Пресненском районе создают путепровод над Шмитовским проездом.

Строители уже возвели две массивные опоры, собрали подпорные стены и укрепили пролетное строение. Для удобства пешеходов мост оборудуют не только лестницами, но и современными лифтами. В рамках строительства объекта также предусмотрена частичная реконструкция улицы Ермакова Роща.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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